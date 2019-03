De uitzending van 17 maart

Christchurch: hoe houdt de premier het land bijeen?

Hoe kan in het land waar de politie zelfs niet bewapend hoeft te zijn een van de dodelijkste aanslagen in jaren plaatsvinden? Statistisch gezien is Nieuw-Zeeland een van de veiligste landen ter wereld. Volgens de Global Peace Index, een jaarlijkse ranglijst voor landen op basis van veiligheid, is alleen IJsland veiliger.

Als het aan premier Jacinda Ardern ligt zal Nieuw-Zeeland direct de wapenwetten gaat aanscherpen. Ook heeft ze kritiek op Facebook dat beelden verspreidde tijdens de aanslag. "In Nieuw-Zeeland werd het geblokkeerd, maar in de rest van de wereld gingen de beelden wel rond."

Een interview met Toon van Meijl, hoogleraar Culturele Antropologie en Nieuw-Zeelandspecialist over de populariteit van de premier. En met een medewerker van Facebook over de beperkingen die sociale-mediabedrijven ervaren bij het blokkeren van gewelddadige content.