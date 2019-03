Van de hoofdredactie: Groot nieuws op afstand, wat doe je dan?

Meeslepende dynamiek

Al snel gaat de focus op de eerstvolgende uitzending. De rol van Nieuwsuur is vooral om te zoeken naar context, duiding, analyse. De eerste brainstorms zijn daar dan ook op gericht. Over de dader, zijn inspiratiebronnen, over Nieuw-Zeeland, de moslimgemeenschap daar, vergelijkingen met eerdere aanslagen en nog zo veel meer.

Het is een meeslepende dynamiek en typerend voor wat journalistiek is: in één keer kan je bezig zijn met het zoeken van antwoorden op vragen die je vijf minuten daarvoor nooit had bedacht.

Maar er zijn ook risico's. Snelheid kan leiden tot verblinding. Of tot tunnelvisie. Dat is misschien wel de grootste valkuil van zich snel ontwikkelend nieuws met veel impact waarvan nog niet alle feiten bekend zijn. Zeker in een wereld waarin het nieuws razendsnel rondgaat, waar of half-waar, gecheckt of gerucht.

Blijf je als medium achter, dan zoeken de mensen een andere site, programma of zender, betrouwbaar of niet. Journalisten houden er niet van om tegen hun kijkers of lezers te zeggen: 'Ik weet het ook niet, geef me nog even een paar uur." Hoewel dat soms het meest verstandige antwoord zou zijn. In dat spanningsveld doen dus ook wij ons werk, de ene keer beter dan de andere.