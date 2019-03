De uitzending van 16 maart

Christchurch, een dag later

Een dag na de aanslagen in Christchurch wordt steeds meer duidelijk over de slachtoffers. Terrorist Brenton Tarrant schoot in twee moskeeƫn, de Al Noor-moskee en de Linwood-moskee, 49 mensen dood. Voor zover bekend is het jongste slachtoffer een jongetje van drie jaar oud en de oudste was 71.

De meeste gedode moskeebezoekers komen uit landen als Pakistan, India, Somaliƫ en Afghanistan. Sommigen waren gevlucht voor het geweld in hun thuisland en anderen vertrokken naar Nieuw-Zeeland in de hoop op een beter leven. Correspondent Michel Maas doet verslag vanuit Christchurch.