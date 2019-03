Oud-topman Shell: elke industrie eigen CO2-prijs

Jeroen van der Veer, oud-topman van Shell, pleit voor het invoeren van CO2-heffingen per industrietak. "Ik denk niet dat je één prijs hebt die fair is voor de hele industrie. Voor het ene bedrijf hakt het er heel anders in dan voor de ander."

Van der Veer doet zijn uitspraken in een interview met Nieuwsuur. Hij reageert op de aankondiging van het kabinet om tóch een CO2-belasting voor de industrie in te voeren. Een belasting op de uitstoot van CO2 was geen onderdeel van het klimaatakkoord, en is zelfs nooit serieus besproken bij het opstellen ervan.

Maar gisteren bleek dat zonder aanvullende maatregelen, zoals een CO2-heffing, Nederland de klimaatdoelen waarschijnlijk niet gaat halen. Bovendien wil het kabinet de kosten van de energietransitie eerlijker verdelen tussen burgers en bedrijven.

CO2-heffing 'helemaal niet slecht'

Van der Veer erkent dat ook de industrie flink zal moeten vergroenen. "De energietransitie moet toch op de een of andere manier gebeuren. Het is helemaal niet slecht dat je daar als Nederland een duw aan wilt geven."

Een CO2-heffing kan effectief zijn, denkt Van der Veer. "Maar laten we oog houden voor elkaars nadelen. Als je een bedrijf hebt dat heel veel exporteert naar andere landen, dan verslechtert je positie."

Oneerlijk speelveld

Bovendien bestaat er al een Europees handelssysteem in CO2-emissierechten. Als daar voor de Nederlandse industrie nog eens een bedrag bovenop komt, kan dat slecht uitpakken voor hun concurrentiepositie, benadrukt Van der Veer.

"Blijft de Nederlandse heffing een permanente schijf boven de Europese heffing, of gaan we het afbouwen als de Europese heffing hoger wordt? Als dat niet gebeurt gaan bedrijven het zien als een permanent hogere belasting in dit land ten opzichte van dezelfde producten in andere landen."

Daarom pleit Van der Veer voor een tijdelijke Nederlandse CO2-heffing, met verschillende bedragen voor de verschillende industrietakken. Industrieën die veel exporteren, zouden minder hoeven te betalen. "Het bedrijfsleven is helemaal niet tegen de energietransitie. Maar je wil geen oneerlijk speelveld creëren."