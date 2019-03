De uitzending van 14 maart

Brexit: uitstel aanvragen of niet?

Nu het brexit-plan van premier Theresa May eergisteren opnieuw is weggestemd en het Britse parlement gisteren in meerderheid een no-deal scenario afwees, wordt vandaag gestemd over de vraag: gaat de brexit nog op 29 maart in of vraagt het Verenigd Koninkrijk uitstel aan in Brussel?

En hoelang dat moet worden, is dan de vraag. May, schor door een verkoudheid, waarschuwde het parlement gisteren nog dat van langer uitstel mogelijk afstel zal komen. En wat betekent dat dan weer voor de Europese verkiezingen in mei?

En we spreken met Britse hoogleraar Jonathan Israel, die Nederland zeer goed kent: hij deed onderzoek naar de internationale successen van Nederland tijdens de Verlichting. Israel is als een van de weinige buitenlanders onderscheiden ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hoe kijkt hij naar de brexit en de banden tussen het VK en Europa?