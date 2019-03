Provinciale Staten: ChristenUnie is de enige populaire coalitiepartij

Segers: "In de provinciale staten van Noord-Holland en Utrecht krijgen we er mogelijk een zetel bij en dat ga je ook zien in de Senaat". De voorspelde winst is des te opvallender, omdat de ChristenUnie voor het eerst in de provincies geen lijstverbinding met de SGP kan aangaan (wettelijk verboden), waardoor die extra stemmen verloren gaan.

De ChristenUnie heeft geleerd van de deelname aan het vierde kabinet-Balkenende. "Toen was er vanuit een soort verantwoordelijkheidsgevoel soms de neiging dat we compromissen verdedigden alsof we ze zelf bedacht hadden. Dat doen we nu niet. We zeggen het nu gewoon als zaken ons niet bevallen."

Dat gold volgens Sergers in het huidige kabinet-Rutte voor de dividendbelasting, de arbeidsgehandicapten en het kinderpardon. "Tot ons genoegen zijn die later allemaal aangepast. Hierdoor blijft ons profiel helder voor de kiezer. Kiezers zien dat we dezelfde partij zijn als we regeren of in de oppositie zitten. Onze idealen blijven dezelfde en dat dragen we uit."