De uitzending van 12 maart

Vanavond is de belangrijke stemming in het Britse parlement over het brexit-plan van premier May. Het plan is gisteravond nog licht aangepast, om de kans op succes te vergroten. Toch is het maar zeer de vraag of het lukt?

Als de deal van May en de EU wordt verworpen, volgt morgen een stemming over de vraag of de Britten eventueel zonder afspraken (het no-dealscenario) uit de EU willen. Als ook dat wordt afgewezen, moet er waarschijnlijk uitstel van de brexit worden aangevraagd.

De stemming staat gepland in de uren voor de uitzending. Wij doen verslag met onder andere correspondent Tim de Wit.