Vier op de vijf Nederlanders maken zich zorgen om landschap

Veel Nederlanders maken zich zorgen over het landschap, blijkt uit de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten, die is uitgevoerd door de Wageningen Universiteit.

De enquête werd ingevuld door 45.000 mensen. Gemiddeld geven zij het landelijk gebied in hun omgeving nog een ruime voldoende: een 7,5. Maar er leven grote zorgen over de toekomst van de biodiversiteit van het landschap, is ook een van de uitkomsten.

Kleurlozer

Meer dan vier op de vijf ondervraagden (81 procent) zegt zich zorgen te maken over de ontwikkelingen in het landelijke gebied in hun omgeving. Vooral in Zuid- en Noord-Holland en in Utrecht vinden mensen dat het landschap bij hen in de buurt onder druk staat. In Overijssel, Friesland, Drenthe en Flevoland maken mensen zich wat minder zorgen.

Als grootste zorg noemen ondervraagden het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels in het landelijk gebied (63 procent). Maar ook het verdwijnen van bomen en heggen (39 procent) en het oprukken van megastallen (31 procent) en bedrijven (31 procent) worden genoemd.

"Het valt mensen op dat ons landschap steeds stiller en kleurlozer wordt", zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. "Vogels en bloemen horen en zien mensen steeds minder. Karakteristieke landschapselementen verdwijnen en bedrijventerreinen rukken op."