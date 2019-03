Bodemdaling en broeikasgassen: hoe veengrond waterschappen zorgen baart

In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart, kijkt Nieuwsuur in een 4-delige serie naar de wondere wereld van de waterschappen.

In dit deel spreken we met Michiel Schreijer van het waterschap Noorderkwartier. Dat is een van de vele veengebieden in Nederland die steeds verder wegzakt, omdat het grondwaterpeil daalt.