De uitzending van 10 maart

Boeing stort neer in Ethiopië: inzittenden omgekomen

Bij een crash met een passagiersvliegtuig van Ethiopian Airlines zijn alle 157 inzittenden om het leven gekomen. Dat heeft de Ethiopische staatszender laten weten. De Boeing 737 MAX was op weg van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi.

Hoe gevaarlijk is het vliegen met de nieuwe Boeing 737 MAX? In vijf maanden tijd is dit het tweede, gloednieuwe, toestel dat neerstort. In de studio een gesprek met luchtvaartdeskundige ingenieur Joris Melkert van de TU Delft.