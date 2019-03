Steeds meer spermadonoren keren zich tegen anoniem doneren

Spermadonor Jansen snapt niets van de afweging van de donor die nu anoniem wil blijven. "Het beroep dat kinderen op een donor zullen doen is echt minimaal, ze willen gewoon weten wie het is en waar hij woont. Andere privé-omstandigheden staan in geen verhouding tot het recht van kinderen om te weten van wie ze afstammen." Jansen heeft zelf inmiddels contact met drie donorkinderen.

Een toenemend aantal spermadonoren schrijft zich de laatste jaren in bij de speciale dna-databank van de organisatie FIOM. Sinds de uitzending van Nieuwsuur afgelopen maandag, hebben zich zes nieuwe donoren ingeschreven. Ook donorkinderen kunnen zich inschrijven om hun donor te traceren. Inmiddels zitten er zo'n 600 donoren in de databank van FIOM. Er zijn ongeveer tien gevallen bekend van Nederlandse donoren die eerder traceerbaar waren, maar hun status nu hebben gewijzigd naar anoniem.

Recht op informatie

De spermadonoren die zich tussen 2015 en 2017 inschreven bij FIOM werd gevraagd naar hun motivatie. De meeste donoren deden dit om kinderen tegemoet te komen. Ze vinden dat die recht hebben op informatie over hun donorvader, om vragen te stellen en de donor te ontmoeten. Ongeveer 30 procent van de donoren had een meer egoïstische reden: zij wilden zelf graag weten hoeveel kinderen en waren verwekt en hoe het met hen ging.

De onderzoekers van FIOM constateren dat om meer donoren te bewegen zich in te schrijven zij gewezen moeten worden op de problemen die donorkinderen kunnen ervaren met het gebrek aan kennis over hun afkomst. Ook moeten zorgen en vragen dan donoren goed besproken worden.

Ook spermadonor Teun Jansen pleit voor betere voorlichting aan spermadonoren over wat er van hen wordt verwacht. "Je kan ook van te voren aangeven wat je precies wil qua contact. Ik vraag me af of die opties wel worden besproken."