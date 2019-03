Tweede Kamer: sluit overlastgevende asielzoekers op

De overlast wordt vooral veroorzaakt door asielzoekers uit veilige landen zoals Tunesiƫ, Marokko en Algerije. Ze vragen in Nederland asiel aan, terwijl ze weten dat ze kansloos zijn. De feiten waar ze zich schuldig aan maken zijn net niet erg genoeg om ze strafrechtelijk te vervolgen.

Staatssecretaris Harbers heeft de kwestie gisteren aan de orde gesteld in een overleg met de Europese immigratie-ministers. "Ik denk dat 17 miljoen Nederlanders denken, wat is hier aan de hand. Nou, dat denkt het kabinet ook. In toenemende mate denken ook onze buurlanden dat. Want dit is het type overlast dat zich niet beperkt tot Nederland."