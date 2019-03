Van de hoofdredactie: De Statenverkiezingen, elke vier jaar dezelfde vragen op de redactie

Kortom, de landelijke politiek overschaduwt al snel de provincie en voor je het weet heb je het alleen nog maar daarover. Aan de andere kant: vreemd is dat niet, er staat immers écht wat op het spel voor het huidige kabinet.

Politieke thema's

De komende weken zal je bij Nieuwsuur zowel de provinciale- als de landelijke politiek voorbij zien komen. Dit weekend begonnen we met een serie over het Nederlandse landschap dat onder druk staat. Het wordt steeds voller en er is minder ruimte voor de natuur. Waar moeten nieuwe zonneparken komen? Of windmolens? Wat doen we met de distributiecentra voor de pakketjes die als paddenstoelen uit de grond schieten? En is er nog ruimte voor de landbouw? Allemaal vragen die vooral de provincies tot keuzes dwingt.