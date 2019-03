De uitzending van 8 maart

Het wereldwijde web is stuk, hoe repareren we het?

Het is niet helemaal geworden wat hij ervan had gehoopt. Toch heeft hij geen spijt van zijn uitvinding. De Brit Tim Berners-Lee die in 1991 het wereldwijde web (www) bedacht, ziet wat er allemaal misgaat. Er heerst inmiddels concensus dat het web 'stuk' is. Vooral de almacht van de grote techbedrijven én het gebrek aan privacy baren hem zorgen.

Het gevoel dat het web 'stuk' is, leeft breder. Maar hoe dit te repareren?