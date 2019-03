De uitzending van 7 maart

Roofkunst kan terug

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) gaat koloniale roofkunst ruimhartig teruggeven aan de landen van herkomst. Daarbij wacht het museum niet op claims, maar het gaat actief op zoek in zijn eigen collecties naar objecten die voor teruggave in aanmerking komen.

Het NMVW is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen het Tropenmuseum in Amsterdam, het Leidse Museum Volkenkunde en het Afrika Museum in Berg en Dal. Hoeveel objecten mogelijk worden opgeëist en door welke landen is nog niet duidelijk. Maar Nederlandse musea hebben ook kunst die mogelijk voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog is geroofd van hun Joodse eigenaren. Hoe staat het daarmee?

Nieuwsuur is met schrijver en kunstliefhebber Adriaan van Dis in het Tropenmuseum en spreekt Ronny Naftaniël, oud-directeur van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël.