Provinciale Staten: Met mes en vork wil PvdD de aarde redden

Als een filmster werd Marianne Thieme onlangs verwelkomd in het Tuschinski in Amsterdam. Niet voor een congres, maar voor de première van haar vijfde en nieuwste documentaire. De frontvrouw van de Partij voor de Dieren was vier maanden afwezig met ziekteverlof. Specifieker dan dat wil Thieme het niet maken.

De fractievoorzitter is trouwens wel vaker afwezig in de Tweede Kamer. En toch verovert Thieme met haar partij stilletjes een steeds groter deel van het Binnenhof. Van de wereld trouwens ook, via bijna twintig zusterpartijen. Met 5 zetels zitten 'de Dieren' nu in de Tweede Kamer. En dat is volgens Thieme nog maar een begin. Volgens haar is de toekomst al aangebroken en staan we voor grote veranderingen.

Nieuwsuur volgt in de campagne naar de Provinciale Staten verkiezingen de politieke partijen op de voet. Er staat veel op het spel, want het kabinet dreigt zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijt te raken. Welke partijen zullen het kabinet steunen? En wat betekent dat voor de rol van de andere partijen doen? Wij zoeken het uit; vandaag kijkt politiek duider Arjan Noorlander naar de PvdD.