De uitzending van 6 maart

De toekomst van de bouw

De bouw loopt tegen de grenzen van de groei aan. Het lukt maar niet om het stijgende woningtekort het hoofd te bieden. Mathijs Bouman, onze huiseconoom, legt in de studio uit dat er meerdere problemen spelen. "Er is een tekort aan personeel, de kosten rijzen de pan uit en er is gewoon te weinig capaciteit om aan de stijgende vraag te voldoen."

Hoe dat komt? "Een groot probleem in de bouw is de productiviteit. Die is in de afgelopen twintig jaar veel te weinig gestegen. Dat komt omdat de bouw heel beperkt geautomatiseerd en gemechaniseerd is", zegt Bouman. Toch hebben we een aantal voorbeelden gevonden van nieuwe ontwikkelingen, die zie je vanavond in de uitzending.