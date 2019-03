De uitzending van 5 maart

Twee patiënten met hiv mogelijk genezen

Twee patiënten met hiv zijn mogelijk genezen van het virus na een baanbrekende experimentele behandeling door Europese artsen, onder wie arts-viroloog Anne Wensing van het UMC Utrecht. Het gaat om een Duitse en Britse patiënt bij wie inmiddels 3,5 en 17 maanden lang geen hiv meer is aangetroffen. Ze willen anoniem blijven maar maken het volgens de artsen goed.

Het is de eerste keer dat hiv-patiënten virusvrij zijn verklaard via een van tevoren geplande speciaal ontwikkelde methode. "Ik heb altijd gezegd: genezing van hiv gaat gebeuren in mijn leven. Ik ben er nu al van overtuigd dat ik het in mijn carrière nog ga meemaken, op grote schaal", zegt Wensing tegen Nieuwsuur.