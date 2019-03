De uitzending van 4 maart

Michael Jackson beschuldigd van kindermisbruik

In de documentaire Leaving Neverland vertellen twee mannen - Wade Robson en James Safechuck - dat ze in hun jeugd seksueel zijn misbruikt door Michael Jackson. Sinds de première op het Amerikaanse Sundance Film Festival in januari verdedigen Jackson-fans wereldwijd de in 2009 overleden King of Pop en noemen de getuigenissen van Robson en Safechuck leugens.

Aanstaande vrijdag is de film te zien op NPO3, bij de VPRO. Maar nu al doet de film veel stof deed opwaaien. In Nieuwsuur vanavond de impact van de documentaire op de nalatenschap van Michael Jackson: zijn muzikale werk. Want mogen we de muziek nu nog wel goed vinden?