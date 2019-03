De uitzending van 3 maart

Arnhemse IS-strijder wil terugkeren naar Nederland

De 27-jarige Syriëganger Yago Riedijk uit Arnhem wil samen met zijn 19-jarige Britse vrouw en pasgeboren zoon terug naar Nederland. De Nederlander, die vastzit in een Koerdisch kamp in Syrië, zegt dat in een interview met de BBC.

Wat zijn de rechten van een illegale strijder op terugkeer naar zijn land van herkomst? En wat kan een staat doen om dat te voorkomen? We praten erover met hoogleraar migratierecht Kees Groenendijk en Midden-Oosten-correspondent Marcel van der Steen.