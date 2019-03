De uitzending van 2 maart

Pakkans bij illegaal gokken op sportwedstrijden nog altijd klein

Illegaal gokken: het mag niet maar, het gebeurt op honderden plekken in Nederland, vooral in Turkse koffie- en theehuizen. En de pakkans is klein. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Vanavond laten we in de uitzending met undercoveropnamen zien hoe het illegale gokken in z'n werk gaat en waarom het toch lastig is om ertegen op te treden. "Het is een hardnekkig probleem", zegt Marc Merx van de Kansspelautoriteit.