IJzerpoederverbranding dé nieuwe groene oplossing?

Het idee is nog jong, want gisteren gelanceerd door een groep van 23 studenten, maar nu al springen grote bedrijven er bovenop. Ze zien toekomst in het plan om massaal ijzerkorrels te verbranden, aangezien dat veel energie oplevert zonder CO2-uitstoot. "Metal power" noemen de studenten het.

Industrie, scheepvaart en andere grootverbruikers van energie willen en moeten van de fossiele brandstof af. Maar verduurzamen is moeilijk. Fabrieken hebben veel hitte nodig voor hun industrie en dat kan nu nog niet zonder olie, gas en kolen.

Subsidie

Groene stroom levert te weinig hitte. Een goed alternatief lijkt nu dus de verbranding van ijzerpoeder. Dit levert in ieder geval genoeg hitte voor de industrie.

De subsidie voor het project is dit jaar toegekend en deze zomer wordt de testopstelling gedemonstreerd.