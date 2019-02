De uitzending van 28 februari

Gesloten jeugdzorg bij 'gebrek aan beter'

Uit nieuw onderzoek van Universiteit Leiden blijkt dat kinderen regelmatig in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst, niet omdat dat het beste voor ze is, maar omdat andere passende jeugdhulp ontbreekt. Met als gevolg dat kinderen langer dan noodzakelijk opgesloten zitten. Maria de Jong-de Kruyff analyseerde 586 rechterlijke uitspraken en promoveert volgende week op haar onderzoek. Zij pleit voor een halvering van de gesloten jeugdzorg.

Nieuwsuur berichtte afgelopen maanden meerdere keren over de problemen van de gesloten jeugdzorg. Er zitten kinderen met te zware problemen (eetstoornissen, depressie, automutiliatie, loverboyproblematiek) die te weinig passende zorg krijgen en het aantal suïcides en suïcidepogingen is hoog. Medewerkers raken uitgeput en opgebrand. Vanavond spreken we kinderrechter Susanne Tempel.