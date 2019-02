Hockney zij aan zij met idool Van Gogh: 'Niemand kon zo goed kijken als hij'

David Hockney en Vincent van Gogh: ze komen uit verschillende tijdperken, maar de overeenkomsten tussen de twee zijn groot. Beide kunstenaars schilderen het landschap, gebruiken felle kleuren en een bijzonder perspectief. De tentoonstelling 'Hockney - Van Gogh: The Joy of Nature' laat zien hoezeer Hockney door Van Gogh wordt geïnspireerd.

"Niemand kon zo goed kijken als Van Gogh", vertelt Hockney in een interview aan Nieuwsuur. "Hij was een fantastische kunstenaar. Schilderen was alles wat hij wilde. Net als ik." De 81-jarige kunstenaar is een paar dagen in Amsterdam. Waar hij onder meer kwetsbare tekeningen in het Van Gogh-archief mag bestuderen.

De manier waarop de Britse Hockney (1937), zelf een wereldberoemde kunstenaar, zich opstelt tegenover zijn 'idool' Vincent van Gogh (1853-1890), is haast nederig te noemen. Hockney gebaart met zijn hand en wijst in de lucht: "Kijk, daar ergens is Van Gogh en hier," zijn hand is nu op kniehoogte, "ben ik."