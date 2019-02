Commissie oordeelt: fouten in omstreden proefschrift over salafisme

Een promovendus van Tilburg University heeft fouten gemaakt bij zijn onderzoek naar salafisme in Nederland. Een onderzoekscommissie constateert dat de Iraans-Nederlandse Mohammad Nazar Soroush "een groot aantal islamitische instellingen" in zijn proefschrift zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing als salafistisch heeft bestempeld.

Het proefschrift verscheen in september vorig jaar en werd toen juist gepresenteerd als een gedegen studie naar de radicale islam. Soroush concludeerde dat er een groeiende groep jonge salafisten is op wie de politiek geen greep gaat krijgen. Er werd zelfs een Kamerdebat aangevraagd naar aanleiding van de waarschuwingen.

Moskee├źn en deskundigen wezen later op onjuistheden en nalatigheden in het proefschrift. Vooral de Imam Malikmoskee in Leiden had veel klachten. De Tilburg University schakelde vervolgens een externe commissie in om het proefschrift te controleren. Die stelt nu dat Soroush "verwijtbaar onzorgvuldig" heeft gehandeld.

Ook zijn de promotor en de copromotor van Tilburg University volgens de commissie tekortgeschoten bij "de inhoudelijke begeleiding en de beoordeling van het promotietraject".