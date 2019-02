De uitzending van 27 februari

Nederland neemt belang in AirFrance-KLM, Frankrijk verbaasd

De Franse regering is niet ingewijd in de plannen van het kabinet om een aandeel te nemen in Air France-KLM. De Franse minister van Financiën en Economische Zaken heeft het nieuws daarover "voor kennisgeving aangenomen". "Dit is gebeurd zonder dat bestuur van Air France-KLM of de Franse overheid ervan wisten."

Naar verluidt is Parijs pas een uur voor de persconferentie van minister Hoekstra van Financiën geïnformeerd. Toen had de Nederlandse staat al in stilte een belang van 12,68 procent in de holding Air France-KLM genomen. Hoekstra wil dat nog verder uitbreiden, totdat het Nederlandse aandeel net zo groot is als dat van de Franse staat.