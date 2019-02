Het halve land is van slag door de zeer vroege uitbraak van hooikoorts. De ongewoon hoge temperaturen in Nederland leiden naast vroeg bloeiende planten tot schadelijke natuurverschijnselen. De eerste teken zijn al gesignaleerd en er is een ongekend hoge piek in de concentratie pollen in de lucht.

Nieuwsuur nam een kijkje op de Veluwe en sprak met boswachter Jaƫl Bergwerff en bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit: