De uitzending van 26 februari

Conceptscholen doen het goed, maar trekken vooral hoogopgeleide ouders

De vrije school is in opmars: in Rotterdam is het aantal de afgelopen jaren bijvoorbeeld verdubbeld. Het algemeen bijzonder onderwijs groeit sowieso erg hard. Landelijk daalde het aantal basisscholen spectaculair, maar schoolvormen als Montessori, Jenaplan en de vrije scholen doen het juist goed.

Met name hoogopgeleide ouders kiezen voor deze scholen, waar volgens hen meer aandacht is voor creativiteit en ontwikkeling. Een onbedoeld bijeffect daarvan is dat de tweedeling in het onderwijs steeds groter wordt. Tussen rijk en arm, hoogopgeleid en laagopgeleid, en in de praktijk ook tussen wit en zwart.

De Amsterdamse wethouder Marjolijn Moorman (PvdA) is vanavond te gast.