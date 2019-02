De uitzending van 23 februari

Onrust aan Colombiaans-Venezolaanse grens

Op een grensbrug tussen Colombia en Venezuela zijn schermutselingen uitgebroken. Volgens een getuige hebben Venezolaanse militairen traangas gebruikt tegen een groep die de grens met Colombia wilde oversteken.

Op last van president Maduro is de grens afgesloten. Hij wil voorkomen dat Amerikaanse hulpgoederen vanuit Colombia naar Venezuela worden gebracht. Er heersen al dagen spanningen, doordat de oppositie tegen Maduro via de Tienditasbrug met hulpgoederen Venezuela in wil. Vanavond het laatste nieuws van correspondent Marc Bessems.