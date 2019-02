'Bangmakerij? Onze berekening van hogere energierekening bleek keihard'

Het was de week van de hogere energierekening. Premier Mark Rutte ging vandaag door het stof en zei dat het kabinet te stellig is geweest over de te verwachten stijging. "We hebben onvoldoende benadrukt dat we ons baseren op cijfers uit 2017, dat was niet goed." Ook gaf hij aan dat er niet goed is geluisterd naar de voorspellingen van bedrijven.

Vergelijkingssite Gaslicht.com kwam in december met cijfers waaruit blijkt dat de energiekosten van een gemiddeld huishouden ruim twee keer hoger uitvallen dan het kabinet tot dan had gehanteerd. Toen de Tweede Kamer daarnaar vroeg, zei staatssecretaris Mona Keijzer: "Laten we mensen niet bang maken."

Deze week ziet Ben Woldring van Gaslicht.com zijn cijfers bevestigd in die van het CBS. Wij blikken met hem terug op de discussie in december: "Onze eerste gedachte was: het zijn geen voorspellingen die we doen over de energierekening van volgend jaar. Het zijn gewoon keiharde berekeningen."

Driepersoonshuishouden

Woldring legt uit waarom de berekening van het kabinet niet klopt. Volgens hem gaat het al fout bij het vertrekpunt van de berekeningen. Het kabinet rekent namelijk op basis van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2017, waar volgens Woldring wordt uitgegaan van het gemiddelde huishouden.

Het daarbij aangevoerde verbruik past volgens hem niet bij de gegevens die zijn vergelijkingssite heeft verzameld op basis van 750.000 consumenten die hun jaarverbruik via Gaslicht.com invoeren. "Het gemiddelde verbruik van het PBL komt eerder in de buurt van een één- of tweepersoonshuishouden, dan het gemiddelde driepersoonshuishouden waar wij mee rekenen."