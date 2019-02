Oud-begeleider aanslagpleger Amsterdam: 'Hij is makkelijk te manipuleren'

Jawed S. was meestal heel gesloten, vertelt zijn vroegere begeleider Matthias Köhnen. "Dat kon ik zien als ik hem bezocht op zijn kamer, dan was hij weg. Had hij zich als een egel onder zijn dekbed verstopt en wilde hij van niks weten." Jawed is iemand die je "uit zijn kooi moet halen", aldus Köhnen. "Als dat lukte, veranderde hij in een vrolijk lachende jongen."

Deze meestal zo teruggetrokken jongen pleegde vorig jaar een terroristische aanslag: een van de eerste in Nederland sinds de moord op Theo van Gogh. Uit woede tegen Geert Wilders steekt de dader twee willekeurige reizigers neer, waarna de politie S. in zijn been schiet. Een van de slachtoffers blijft levenslang gehandicapt. Vandaag was de tweede pro forma-zitting tegen S.

Toen Köhnen hoorde dat S. achter de aanslag zat, was hij geschokt. Hij stuurde hem een bericht op Facebook. "Hallo waarom heb je dit gedaan? Je was jezelf niet. Word eens wakker!" Jawed schreef niks terug, hij zat al in de gevangenis.

Als 16-jarige asielzoeker uit Afghanistan komt S. in 2015 in een jeugdinstelling terecht in het Duitse dorpje Piesport aan de Moezel. Köhnen wordt daar zijn begeleider. Ongeveer een jaar lang heeft hij de jongen onder zijn hoede, tot de instelling failliet gaat en S. moet verhuizen. De twee verliezen elkaar uit het oog. Volgens Köhnen moet het daarna mis zijn gegaan. "Hij is makkelijk te manipuleren, dus ik vermoed dat mensen dit bij hem hebben gedaan."