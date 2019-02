Van de hoofdredactie: speerpunten in onze verslaggeving

Open grenzen: het klonk mooi, iedereen zou profiteren van het vrije verkeer van goederen en personen. Maar de keerzijde van die veronderstelling vonden we bijvoorbeeld in Letland of Polen, waar die open grenzen zorgden voor een braindrain van veel jonge mensen.

En wat te denken van Engeland, waar de migratieproblematiek de brexit in gang zette? Alle delen terugzien van de serie die Saskia Dekkers en Luuk Mulder maakten is een aanrader.

Boeiend palet

Aandacht voor Europa is een speerpunt in onze verslaggeving. Niet alleen het politieke- en bureaucratische bedrijf, maar vooral ook de gevolgen van het beleid. Saskia Dekkers reist al jaren naar alle Europese uithoeken. Zij is in de centra, maar ook de buitenwijken van de Europese steden, op de eilanden en het platteland, in fabrieken, scholen en bakkerijen. En spreekt doorgaans met de 'gewone' Europeaan.

Het heeft de afgelopen jaren in Nieuwsuur een boeiend palet opgeleverd van het continent waarin recent zo veel is gebeurd: van de migratieproblematiek tot de economische crisis, van de brexit tot de opkomst van het populisme. Het zijn trouwens niet alleen sombere verhalen. We zien ook hoop, ambitieuze jongeren, optimistische ouderen en boeiende initiatieven. Maar vaak is er ook sprake van zorg, ellende, bizarre beleidseffecten of vervlogen dromen.

In de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei is er nog veel meer te zien. En zullen we ook de politiek erbij betrekken. Zo discussiƫren de Europese lijsttrekkers op 13 mei in onze uitzending over de uitdagingen en problemen van dit werelddeel. En na de verkiezingen zullen we uiteraard verslag doen van het politieke spel rondom de invulling van een aantal Europese topposities.

Maar Europeanen zoals u en ik, de wegtrekkende Letten of de werkende Spanjaarden in Nederland blijven centraal staan. Die zullen we blijven opzoeken en laten horen.