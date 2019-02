De uitzending van 21 februari

Vijf jaar na Maidan

Morgen is het precies vijf jaar geleden dat de Euromaidan-revolutie zijn bloedigste dag beleefde. Het is ook de dag dat Hans van Baalen en Guy Verhofstadt op het plein in Kiev hun steun brachten aan de protesterende massa. Volgens critici heeft dat olie op het vuur gegooid.

Nieuwsuur sprak betrokkenen in Kiev en blikt met Van Baalen terug op zijn bekritiseerde toespraak. Ook spreken we deskundigen in Moskou en Den Haag. Was Maidan hét keerpunt in de geopolitieke verhoudingen tussen Rusland en het Westen?