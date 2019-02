De uitzending van 20 februari

Bekennen in ruil voor strafvermindering, goed idee?

We kennen het vooral uit de VS: pleabargaining, ofwel onderhandelen met de aanklager over strafvermindering in ruil voor een bekentenis. Het gebeurt ook in andere landen, maar niet in Nederland.

Nog niet, want sommigen pleiten voor dit systeem om iets te doen aan de enorme hoeveelheid rechtszaken die in Nederland wachten op behandeling. Want door de afspraken, kunnen zaken veel sneller afgehandeld worden. Is het een goed idee?