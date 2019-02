De uitzending van 18 februari

Kan het almaar groeiende India wel klimaatdoelen halen?

Dagelijks komen er alleen al in de hoofdstad New Delhi ruim duizend auto's bij op de weg, en in heel India 9000. Dat terwijl het land nu al een van de grootste uitstoters van broeikasgas ter wereld is. Ook de groeiende energiebehoefte draagt hieraan bij. Deze zal de komende tien jaar naar verwachting verdubbelen.

Correspondent Aletta Andre onderzoekt de gevolgen van de almaar groeiende energievraag, vooral van de steeds groter wordende middenklasse.