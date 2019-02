'Als migratie door Britse politiek beter was geregeld, verlieten we nu niet EU'

Dankzij de open grenzen konden miljoenen Polen, Roemenen en Bulgaren wonen en werken in West-Europa. Dat leek goed voor de economie in veel landen, maar er is ook een andere kant. De massale migratie van Oost-Europeanen heeft grote gevolgen en niet alleen voor de thuislanden.

Volgens de Britse hoogleraar West-Europese politiek Anand Menon was immigratie de factor die bij de Britten de doorslag gaf om in 2016 voor een vertrek uit de Europese Unie te stemmen. "Uit elke analyse blijkt dat de mensen stemden met immigratie in gedachten."

Hoogleraar politicologie Matthew Goodwin ziet in de statistieken van het referendum dezelfde trend. "In sommige Britse regio's waren in tien jaar tijd veel EU-burgers gekomen uit Midden- en Oost-Europa. Die regio's hebben in groten getale voor de brexit gestemd."