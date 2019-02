Provinciale Staten: Kan Forum voor Democratie politiek doorbreken?

De belangrijkste thema's voor Forum voor Democratie zijn immigratie, de Europese Unie en het klimaat. Op dat laatste thema laat partijleider Thierry Baudet zich inmiddels dagelijks horen. Hij zegt niet te geloven in klimaatverandering veroorzaakt door de mens.

Er is wel kritiek op de argumenten die Baudet gebruikt. Zo zegt hij dat klimaatmaatregelen 1000 miljard euro gaan kosten. De onderliggende rekensom blijkt niet accuraat. En de bewering dat het Energieakkoord 107 miljard kost, werd door minister Eric Wiebes weggezet als "gekwantificeerde kletskoek".

Machtspositie in de Senaat

Forum voor Democratie groeit wel razendsnel en is met 31.000 leden de vierde partij van het land qua ledenaantal. Volgens de peilingen zou de partij goed zijn voor zo'n tien zetels in de Tweede Kamer.

Als de partij meerdere zetels weet te winnen in de Senaat, wordt het een partij om rekening mee te houden voor de coalitie. En ook al wil de partij de Eerste Kamer officieel afschaffen: "We zijn wel uit op een machtspositie in de Senaat", zegt Baudet. "We kunnen dit kabinet dwingen over rechts te gaan."

Ollongren, Wiebes en Harbers moeten weg

Forum voor Democratie zal kabinet-Rutte III niet snel gedogen of steunen, omdat ze de democratie "fundamenteel willen veranderen". Dat kan volgens de partij pas als minister Kajsa Ollongren, minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mark Harbers eerst naar huis worden gestuurd. Als FvD volhardt in die eis, zet het zich bij voorbaat buiten spel.

Om zich te verzekeren van zoveel mogelijk zetels doet Forum voor Democratie mee in alle provincies. Met grote snelheid zijn er 150, vaak nog onervaren, kandidaten gevonden voor de Provinciale Staten. Veel kandidaten zijn in meerdere provincies verkiesbaar. Ook kandidaten op de lijst voor de Eerste Kamer zijn in provincies verkiesbaar.