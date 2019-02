'Ik ken geen diersoort die zo prachtig is vormgegeven als de mens'

Van alle fans die Olaf heeft, was zijn moeder de allergrootste. Ze overleed afgelopen najaar op 85-jarige leeftijd. "Als ze deze overzichtstentoonstelling zou hebben gezien, zou ze apetrots zijn geweest. En ze zou iedereen hebben aangeklampt: dit is mijn zoon! Ze zit heel erg in mijn gedachten."

Zijn moeder overleed toen hij bezig was met het maken van een serie in het Amerikaanse Palm Springs. "Het gekke is dat het zo'n energie gaf. Alsof er een engeltje boven de set was komen vliegen. Naar mijn idee heb ik beter gefotografeerd dan ik in in jaren heb gedaan. Ik ben haar zeer dankbaar."

Hoe lang Olaf zelf nog zijn bijzondere foto's kan blijven maken is niet duidelijk. In 1996 werd er longemfyseem bij hem geconstateerd, zijn artsen zijn verdeeld over zijn levensverwachting. De ene dacht dat hij 60 jaar zou worden, zijn huidige arts geeft hem nog tien jaar te leven.

"Ik kan daar wel heel erg moeilijk over gaan doen, maar ik moet mij wapenen. Door nu te doen waar ik zin in heb. Ik hoop niet dat het binnenkort al klaar is, maar het zou kunnen. Ik zou het niet erg vinden."