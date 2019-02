De uitzending van 15 februari

'Vijftig tinten gay' in het Vaticaan

De Franse onderzoeksjournalist Frédéric Martel dompelde zich vier jaar lang onder in de wereld van het Vaticaan en concludeert dat een meerderheid van de geestelijken homo is. Hij deed onderzoek in meer dan dertig landen en sprak honderden mensen: van priesters tot bisschoppen en kardinalen.

Zijn boek Sodoma. Het geheim van het Vaticaan ligt vanaf dit weekend in twintig landen in de winkel. Wij spreken vanavond met Frédéric Martel over zijn onderzoek en zijn bevindingen. Ook spreken we met Vaticaankenner Andrea Vreede.

Te gast is Pierre Valkering, pastoor in de Amsterdamse Vredeskerk en zelf homo. Hij is lid van het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores. Dat probeert al decennialang het gesprek over homoseksualiteit binnen de kerk te bevorderen.