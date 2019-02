De uitzending van 14 februari

Nederlandse economie groeit met 2,5 procent

De Nederlandse economie is in 2018 met 2,5 procent gegroeid. Dat is de een-na-hoogste groei in de afgelopen tien jaar, maar wel iets minder dan de groei in 2017. Die was toen 2,9 procent.

De Nederlandse groei is opmerkelijk., elders in Europa gaat het namelijk minder goed. Zo is Duitsland bijvoorbeeld maar net aan een recessie ontsnapt. Econoom Mathijs Bouman legt in de studio uit waarom Nederland het zo goed doet.