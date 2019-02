Rembrandt is van heel Nederland, niet alleen van Amsterdam

Initiatiefnemer Jos Vranken van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen richt zich bewust op heel Nederland. "We hopen dat mensen geïnspireerd raken om Nederland te ontdekken aan de hand van het thema Rembrandt en de Gouden Eeuw. We willen bezoekers spreiden en ze verleiden om naar nieuwe en andere plekken te gaan."

Dat was in 1969 wel anders: bij de 300ste sterfdag was er welgeteld één tentoonstelling, in het Rijksmuseum. Wat is er dan in de tussentijd gebeurd? Volgens Emilie Gordenker van het Mauritshuis, met de tentoonstelling 'Rembrandt en het Mauritshuis', heeft het te maken met het succes van musea in het algemeen. "Ze zijn opener, toegankelijker en spreken verschillende doelgroepen beter aan."

Daar sluit Kris Callens van het Fries museum (tentoonstelling: 'Rembrandt en Saskia: Liefde in de Gouden Eeuw') zich bij aan. "Musea zijn veel meer over zichzelf gaan nadenken: wat hebben wij te bieden? Maar Rembrandt is ook van heel Nederland, een symbool van de natie. Je kan er verhalen mee vertellen die van iedereen zijn."