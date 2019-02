Kabinet komt met spoedmaatregelen om mensen met schulden te helpen

Geen 50 euro missen

Bewindvoerder Yekta Nasir, die Nieuwsuur onlangs volgde, is enthousiast over de spoedmaatregelen. "De Belastingdienst verrekent te veel gekregen kinderopvangtoeslag klakkeloos met de zorgtoeslag of de huurtoeslag. Dat betekent in de praktijk dat mensen in plaats van 200 euro, slechts 150 euro per maand krijgen. Dat klinkt weinig, maar voor mensen met problematische schulden is 50 euro heel veel geld."

Nasir is ook blij met het advies aan gemeenten om bij verrekening van schulden een beslagvrije voet van 95 procent van de bijstandsnorm te hanteren. "Dat geeft mensen net iets meer ruimte om te leven."

Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Brede Schuldenaanpak van Rutte III is morgen.