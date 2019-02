De uitzending van 13 februari

Rembrandt is overal dit jaar

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt is overleden. Reden om de schilder na te spelen, na te schilderen, en na te fotograferen. Maar ook reden voor heel veel exposities: er zijn negentien tentoonstellingen in negen verschillende steden.

De bedoeling is dat mensen niet alleen naar het Rijksmuseum in Amsterdam gaan, maar ook Middelburg of Enkhuizen bezoeken. Toch is vooral de internationale aandacht voor de tentoonstelling 'Alle Rembrandts' die vrijdag in het Rijksmuseum opent, overweldigend.