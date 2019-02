De uitzending van 10 februari

Tienduizenden zieken zitten thuis met uitkering, zonder controle

Uitkeringsinstantie UWV heeft niet alleen een groot probleem met WW-fraude, het loopt ook al jaren enorm achter met het medisch keuren van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daardoor zitten er zeker tienduizenden mensen thuis met een uitkering, zonder dat is vastgesteld of dat terecht is. De achterstanden blijven groeien en dit kost de samenleving miljoenen.

Vanavond meer over dit onderwerp. In de studio praten we met Nieuwsuur-journalist Siebe Sietsma.