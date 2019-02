Petra de Bruin krijgt steun NOC*NSF

Sportbond NOC*NSF gaat oud-wielrenster Petra de Bruin financieel helpen na het jarenlange misbruik tijdens haar wielercarrière. Het lijkt de eerste tegemoetkoming van de sportwereld naar misbruikslachtoffers.

In hoeverre is dit een doorbraak? We praten erover in de studio met Iva Bicanic, hoofd centrum seksueel geweld.