Al 22 jaar lang geen Elfstedentocht en er toch altijd op voorbereid

De laatste Elfstedentocht is steeds verder weg: vandaag is het 8071 dagen geleden dat de tocht van 1997 werd gereden. En daarmee verbreken we een treurig record. Tussen de Elfstedentocht van 1963 en die van 1985, tot nu het langste tijdperk zonder Tocht der Tochten, zat namelijk 8070 dagen.

De kans op een Elfstedentocht wordt volgens meteorologen steeds kleiner, omdat de klimaatverandering ook in Friesland toeslaat. Maar omdat je het nooit zeker weet, blijven de bestuursleden en rayonhoofden van de Elfstedenvereniging doorgaan. Jaar in jaar uit, ook midden in de zomer.

Nieuwsuur volgde de voorbereidingen voor de Tocht een jaar lang. Bekijk hieronder onze online special.