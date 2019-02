'Jongeren zijn best bereid te praten, daar is geen camera voor nodig'

"Ik zou me ook heel erg belazerd voelen. Er wordt gevraagd om aan iets leuks mee te doen en dan blijkt dat daar een dubbele bodem in zit. Dat vind ik enorm respectloos richting de leerlingen en docenten", zegt hoogleraar Pedagogiek Micha de Winter naar aanleiding van de ophef die is ontstaan op een middelbare school in Veenendaal.

Docenten en leerlingen wisten niet dat er vijf nepleerlingen op de school waren geplaatst voor een tv-serie van RTL 4. De nepleerlingen moesten een inkijkje bieden in een geheime leven van jongeren. Kwalijk volgens De Winter. "Als leerlingen bepaalde zaken geheim willen houden dan is daar misschien ook een reden voor. Pubers vertellen niet alles tegen hun ouders."

De school moet een vertrouwenwekkende omgeving zijn, benadrukt hij. "Dat is een van de belangrijkste voorwaarden om goed te kunnen leren. Op school moet je de mensen kunnen vertrouwen, zeker als het gaat om thema's als pesten en seksualiteit. Door een dubbele bodem aan te leggen, tast je dat fundamenteel aan."

Bovendien zijn jongeren best bereid om over dat soort zaken te praten, zegt De Winter. "Dat doen wij ook in onderzoeken, ook met klassen. Als ze je eenmaal vertrouwen praten ze ook over zaken als pesten. Dat kan met een camera, maar je hoeft er geen heimelijke, eigenlijk achterbakse, instrumenten voor te gebruiken."

