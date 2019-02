Vertrekkende senatoren: 'Er is meer politieke moed nodig'

De vertrekkende senator, de populaire en uitgesproken Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD), maakt zich al een tijd druk over alle akkoorden die er in Nederland worden afgesloten. Prima om te overleggen, vindt ze, maar het debat moet in het parlement plaatsvinden.

Nu is het te vaak tekenen bij het kruisje. "Waar is dan nog de stem van de kiezer? Het debat hoort in de Tweede Kamer. Daar moeten alle kanten van de zaak belicht worden. Ik maak me daar zorgen over."

Al die akkoorden voeden het idee dat het toch niet uitmaakt op wie mensen stemmen, zegt Broekers-Knol. "Dan heb ik gestemd voor Pietje, Klaasje of Marietje, maar het wordt toch ergens anders geregeld. Dan is de kloof helemaal niet meer te overbruggen. Men gelooft het niet meer."

Gezond verstand

Ze hoopt dat partijen meer op durven te komen voor het algemeen belang en niet alleen op effectbejag uit zijn. Ze begrijpt wel dat partijgenoten hun eigen VVD nu te populistisch vinden. "Die 'witte wijn nippende elite'. Waarom zeg je dat nou? Als ik kijk naar mijn partij: de idealen van de liberale VVD zijn bekend. Draag die uit. Vanuit de kracht waar jij als partij voor staat. Maar misschien ben ik wel ouderwets. Zou best kunnen."

De vertrekkende Kamervoorzitter denkt dat het land het meest gebaat is met heldere wetten waar niet regel op regel wordt gestapeld. Meer gezond verstand? "Ja, dat zou ik best willen adviseren."