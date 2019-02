De uitzending van 8 februari

Afscheid van de Eerste Kamer

Ankie Broekers-Knol, populair en uitgesproken Kamervoorzitter, zou graag willen blijven, maar haar partij de VVD zet haar niet meer op de lijst. Ondanks een lobby van oud-gedienden als Frits Bolkestein en Hans Wiegel. Elco Brinkman, in 1982 minister en later partijleider, leidde zijn partij het CDA naar een enorme verkiezingsnederlaag en verliet de politiek. Sinds 2011 is hij terug in de Eerste Kamer als fractievoorzitter. En Roel Kuiper, al twaalf jaar senator. Zijn partij de ChristenUnie was in die tijd zowel oppositie, coalitie, als gedoger.

Alle drie verlaten ze dit jaar de politiek. Hoe kijken zij naar de rol van de Eerste Kamer, de toekomst ervan?