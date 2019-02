De uitzending van 7 februari

Rechtsspraak kampt met tekort van 50 miljoen euro per jaar

De rechtspraak is op korte termijn niet in staat om zelfstandig financieel gezond te worden. Dat is een van de conclusies van een onderzoek in opdracht van de Raad voor de rechtspraak. Het onderzoek is gedaan door de Boston Consultancy Groep (BCG).

De onderzoekers schatten het structurele tekort bij de rechterlijke macht op 50 miljoen euro per jaar. Minister Dekker voor Rechtsbescherming, die het onderzoek naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, gaat binnenkort met de Raad praten.

We spreken er vanavond over in de studio met Nathalie van Waterschoot, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).